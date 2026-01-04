Turgutlu'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 04.01.2026 20:27

Edinilen bilgiye göre, İzmir - Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında, Alim A. yönetimindeki 60 NA 701 plakalı yolcu otobüsü ile İbrahim G. (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları titiz çalışma neticesinde bulundukları yerden çıkardı.