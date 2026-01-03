Haberler

Yaşam Haberleri

Üsküdar'da lodos dev dalgalar oluşturdu! Sahilin alt kısmı kapatıldı

Üsküdar'da lodos dev dalgalar oluşturdu! Sahilin alt kısmı kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran lodos Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluşturdu. Taşma nedeniyle sahilin alt kısmı kapatılırken o anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.01.2026 02:34

Paylaş





İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran lodos, kentte yaşayanları zor anlar yaşattı. Meteoroloji yetkilileri tarafından önceden uyarılan şiddetli lodos, özellikle Boğaz kıyılarında ve sahil şeritlerinde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu. Üsküdar sahilinde metrelerce yükselen dev dalgalar, deniz seviyesinin normalin oldukça üzerinde seyretmesine yol açtı.

DEV DALGALAR SAHİL YOLUNA KADAR İLERLEDİ

Etkili olan lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil yoluna kadar taşarak vatandaşlar ve araç trafiği için tehlike oluşturdu. Dalgaların şiddeti o kadar yüksek seviyelere ulaştı ki, deniz suyu kıyı bandını aşarak yol üzerine kadar geldi. Bu durum üzerine yetkililerin aldığı önlemler kapsamında, sahilin alt kısmı güvenlik gerekçesiyle trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Vatandaşlar alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.

Üsküdar sahilinden çekilen görüntülerde, lodosun etkisiyle oluşan dev dalgaların etkileyici manzarası dikkat çekti. Metrelerce yükselen dalgalar, sahil boyunca korkulukları aşarak iç kesimlere kadar ulaştı. Bazı bölgelerde dalgalar nedeniyle küçük çaplı su baskınları yaşandı. Meteoroloji uzmanları, lodos etkisinin önümüzdeki saatlerde de devam edeceğini ve vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmalarını tavsiye etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN