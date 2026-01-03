Haberler

Kamyona pompalı tüfekle saldırı! 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir kamyona başka bir araç tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit edilirken kaçan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Anadolu Bulvarı'nda silahlı saldırı olayı meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyona, başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldığı belirlendi.

Olay sonrasında kaçan şüpheli araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerinden yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan operasyonda S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli 4 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin yanında olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek de ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, silahlı saldırının taraflar arasındaki ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

