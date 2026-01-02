Haberler

Silivri’de "Daltonlar" davasında jandarmaya saldırıda gelişme! 1 tutuklama

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde ’Daltonlar’ suç örgütüne yönelik duruşma sırasında, jandarma personellerine yönelik saldırıda bulunulmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 sanık avukatından biri 'mahkemede izinsiz ses ve görüntü kaydı alma' suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 23:43

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşma sırasında, jandarma personellerine yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 sanık avukatından biri tutuklandı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 nolu duruşma salonunda 23 Aralık 2025'te, 363 sanıklı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşmasında karar açıklandığı sırada, sanıkları ve izleyicilerin görevli ve jandarma personellerine yönelik fiziki saldırıda bulunmuştu. Arbede sonucu kamu malında zarar oluştuğu da tespit edilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, duruşma salonunda yaşanan olaylar sırasında, örgüt üyesi sanık avukatlarının, izinsiz ses ve görüntü aldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses ve görüntü kaydı alma', 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyet sorgularının ardından 3 şüpheli avukat adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.K. ve K.Y, isimli avukatlar serbest bırakıldı. T.G. isimli İstanbul 1 Nolu Barosuna kayıtlı avukat, "mahkemede izinsiz ses ve görüntü kaydı alma" suçundan tutuklandı.



