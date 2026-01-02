İnegöl'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 02.01.2026 00:49

Fotoğraf (İHA)

Kaza sonucu 16 KLA 08 plakalı aracın sürücüsü Yusuf A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Hamza Ç. (20) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan Tuba A.(33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.