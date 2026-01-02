Haberler

Bolu'da feci kaza! 2 cip kafa kafaya çarpıştı

Bolu’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda iki cip kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartalkaya yolu Sarıalan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezi istikametinde seyir halinde bir cip, virajlı yolda kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Kayganlaşan yolda savrulan cip, karşı yönden gelen başka bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kartalkaya yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

