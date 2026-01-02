Adana'da fırtına felaketi! İş yerinin sundurması uçtu
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına, bir iş yerinin sundurmasını yerinden söktü. Olayda tente yola savrulurken trafikte aksamalara neden oldu.
Kozan ilçesinde şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda bulunan bir iş yerinin surdurması, fırtınada bağlı olduğu yerden söküldü.
Yola doğru savrulan sundurma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen belediye ve polis ekipleri, yola savrulan parçaları toplayıp, sundurmayı da bulunduğu yere sabitledi. Kentte fırtına etkisini sürdürüyor.