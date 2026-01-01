Haberler

Yaşam Haberleri

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Sivas’ta B.K. (19) ile E.A. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., B.K.’yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 22:12

Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde B.K. (19) ile E.A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.A, B.K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

