BUDO kullanacaklar dikkat! Yarın o seferler iptal
Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini de etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026 Perşembe günü yapılması planlanan iki seferin iptal edildiğini açıkladı.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 01.01.2026 tarihli saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) ile saat 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Yolcuların seferlere ilişkin güncel bilgilere BUDO'nun resmi duyuru kanalları üzerinden ulaşabileceği bildirildi.