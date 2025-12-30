Haberler

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Dünya İyilik Günü vesilesiyle başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlar, Kızılay 19. İyilik Gemisi ile Mersin Limanı’ndan hareket ederek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye giriş yapmaya başladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:57

13 Kasım Dünya İyilik Günü vesilesiyle, Türkiye'nin en büyük yerli ve millî sigorta şirketi Türkiye Sigorta ile Türkiye'nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından Türk Kızılay'ın iş birliğiyle başlatılan Filistin-Gazze yardım kampanyasına ilgi büyük oldu.



Türk Kızılay ile yürütülen 19. İyilik Gemisi Gazze Yardım Kampanyası kapsamında, Türkiye Sigorta'nın ve Türkiye Sigorta çalışanlarının desteğiyle Gazze'ye 9.834 gıda kolisi ulaştırıldı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak



Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak konuya ilişkin şöyle konuştu: "Ülkemizin güvencesi konumundaki Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'ın iş birliğinde Gazze'de yaşanan insani krize karşı ilk günden itibaren başlattığımız iyilik seferberliği kapsamında hem kurumumuzun hem çalışanlarımızın katkılarıyla toplanan bağışlar, Kızılay 19. İyilik Gemisi ile Mersin Limanı'ndan hareket ederek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bu iyilik yolculuğunda değerli çalışanlarımızın desteğiyle tamamladığımız kampanya, kadirşinas ve duyarlı milletimizin bir yansıması oldu. Türkiye Sigorta Ailesi olarak bu hayra vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma insanlık adına teşekkür ediyorum. Bugün Gazze'ye ulaşan her bir koli, bir ailenin kapısını çalan bir umut mesajı niteliğindedir. Umarım 7 tırı aşan yardım malzemelerimizle yardımlarımız Gazze halkına bir nebze umut olsun. 2026 yılında da devam edecek bu dayanışma ve iş birliği hem kurumumuz hem de Gazze halkı için çok kıymetli ve anlamlıdır. Sabırla direnen Gazze halkına ve bu dayanışmaya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım."

