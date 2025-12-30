Haberler

Yaşam Haberleri

Kars'ta Sibirya soğukları: Termometreler eksi 15 dereceyi gördü

Kars'ta Sibirya soğukları: Termometreler eksi 15 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran dondurucu soğuklar, Kars'ta hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü kentte, dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde dondu.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:32

Paylaş





Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta, kuruması için dışarıya asılan çamaşırların buz kesti. Yıkandıktan sonra kuruması için ipe asılan kıyafetler, soğuk havanın etkisiyle saniyeler içinde kaskatı kesildi.

Kars'ta soğuktan çamaşırların donduğunu ifade eden Gülsen Demirkaya, "Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars'ın soğukları başladı" dedi.

Öte yandan Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta bir işyerinin kilidi dondu, işyerinin önünde bulunan süs çiçeğinden ise sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığını gece sıfırın altında 17, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte soğuktan adeta her şey buz tuttu. Kars'ta soğuk hava da dışarı çıkan vatandaşların ise nefesleri dondu. Soğuk havanın önümüzde ki günlerde etkisini sürdüreceği kaydedildi.