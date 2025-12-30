Haberler

Yaşam Haberleri

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!

Fenerbahçe’nin tribün liderleri olan İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Gümüştekin hastaneden tedaviye alınırken olayın nedeni ve perde arkası araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:18

Paylaş





Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Sabah'ta yer alan habere göre, hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin tedaviye alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın nedeni ve perde arkası derinlemesine araştırılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN