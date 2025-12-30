Excalibur G915 güçlü performans ve ince tasarımı bir araya getiriyor

UZUN SÜRELİ PERFORMANS İÇİN GELİŞMİŞ SOĞUTMA

İkiz turbo fan yapısı, 3 bakır ısı borusu ve 102 adet ultra ince fan bıçağıyla geliştirilen soğutma sistemi, Excalibur G915'in performansını uzun süre korumasına yardımcı oluyor. 140 bin mm²'lik geniş ısı dağıtım alanı sayesinde CPU ve GPU sıcaklıkları dengede tutulurken, yoğun oyun ve üretkenlik senaryolarında stabil kullanım sağlanıyor.

TAŞINABİLİRLİK, BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE MULTİMEDYA DENEYİMİ

Dayanıklı metal tasarımı premium bir kullanım hissi sağlarken; RJ45, HDMI, Type-C ve USB 3.1 bağlantıları farklı çevre birimleriyle uyumlu bir deneyim sunuyor. Thunderbolt desteği sayesinde 40Gb/s'ye varan veri aktarım hızları ve 4K görüntü iletimi mümkün olurken, Dolby Digital destekli stereo hoparlörler oyunlardan multimedya içeriklerine kadar zengin ve net bir ses deneyimi sağlıyor.

Ürün linki: https://www.casper.com.tr/excalibur-g915-p-204

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

