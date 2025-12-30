Excalibur G915 güçlü performans ve ince tasarımı bir araya getiriyor
Excalibur G915; güçlü donanımı, ince ve hafif tasarımıyla performans odaklı kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. 165 Hz yenileme hızına ve yüzde 100 sRGB renk doygunluğuna sahip ekranı, RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleriyle oyunlardan grafik yoğun uygulamalara kadar hızlı ve güçlü bir deneyim sunuyor.
2,3 kg hafifliği ve 20,5 mm inceliğiyle Excalibur G915, mobil kullanım avantajını performanstan ödün vermeden sunuyor. Dayanıklı metal tasarımı premium bir kullanım hissi sağlarken; oyun bilgisayarının ağır olarak algılanmasına meydan okuyor. RTX 5000 serisi en yeni nesil ekran kartları desteklerken, mobiliteden de ödün vermiyor.
GENİŞ EKRANDA DAHA FAZLA ALAN, KOMPAKT TASARIM AVANTAJI
15.6'' laptop kompaktlığında sunulan 16'' ekran, daha geniş bir çalışma ve oyun alanı sağlarken laptopun taşınabilir yapısını koruyor. Yansıma önleyici kaplaması farklı ortamlarda konforlu kullanım sunarken, geniş görüş açısı sayesinde ekran her açıdan netliğini koruyor. 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, kullanıcıların kendi oyun tarzlarını yansıtmalarına imkan tanırken; hassas ve hızlı tepki veren tuş yapısı, rekabetçi oyunlarda güvenilir kontrol sağlıyor.
OYUNLARDA AKICILIK, YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENEYİM
Yeni nesil RTX5000 serisi ekran kartı seçenekleriyle donatılan Excalibur G915, yüksek kare hızları ve stabil performans sunarak rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojileri, daha akıcı sahneler ve gerçekçi görseller elde edilmesine katkı sağlıyor. DLSS destekli yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojileri ve MUX Switch özelliği sayesinde Excalibur G915, oyun performansında ekstra güç ve hız sağlıyor. Excalibur G915'in tüm bu özellikleri oyun ve üretkenlik odaklı kullanıcılar için uzun vadeli ve tutarlı bir performans deneyimini mümkün kılıyor.
GÜÇLÜ VE VERİMLİ İŞLEMCİ PERFORMANSI
13. Nesil Intel Core i 7 işlemcisi, 10 çekirdekli yapısı ve 24 MB Intel Akıllı Belleğiyle Excalibur G915, yüksek işlem gücünü günlük kullanım senaryolarına dengeli şekilde yansıtıyor. 3.60GHz temel hızdan 4.90GHz'e kadar çıkabilen turbo performansı, yoğun iş yüklerinde hızlı ve akıcı bir çalışma deneyimi sunuyor. DDR5 RAM teknolojisi ise yüksek bant genişliği sayesinde, çoklu görevlerde sistem verimliliğini artırarak kullanıcıların üretkenliğini destekliyor.