Alman Hans Joachim Prinz Muğla'da İslam'ı seçti

Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:25

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 66 yaşındaki Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, yaptığı uzun süreli araştırma ve incelemelerin ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Prinz Müslüman olduktan sonra yaptığı açıklamada, ʺArtık hayatımı bu inançla yaşamak ve son yolculuğuma da bir Müslüman olarak uğurlanmak istiyorumʺ dedi. (AA)



Prinz'e ihtida belgesi veren Çolak, "İlçe Müftülüğü olarak kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.



Hakan Prinz ise İslam'ı ve getirdiği huzuru, adaleti ve hakikati çok sevdiğini söyledi.



Prinz, hayatını İslam inancıyla yaşamak, son yolculuğuna Müslüman olarak uğurlanmak ve İslami usullere göre defnedilmek istediğini kaydetti.



Törene, Prinz'in eşi ile müftülük personeli de katıldı.