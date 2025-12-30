Haberler

Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Askıda kalan araçtakileri kurtardılar

Adana'da AFAD koordinasyonunda 10 kurumdan 175 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapılırken, senaryo gereği uçurumdan sarkmış bir araçta da kurtarma gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:16

AFAD Adana İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından hızla harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.

AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikatta polis ve jandarma ekipleri, yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla 40 yaralıyı kurtardı. Ayrıca deprem senaryosuna göre uçurumda askıda kalan bir otomobildeki yaralı da ekiplerin halatlarla uçurumdan aşağı sarkması sonucu kurtarıldı. Yaralılar önce sağlık ekipleri tarafından oluşturulan çadırlara ardından da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tatbikatta yaralıların ve yakınlarının performansı gerçeğini aratmadı. Tatbikata 10 kurumdan 175 personel katıldı.



Vali Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birçok noktasında fay hatları mevcut. 6 Şubat depremini tüm ülkede vahim bir şekilde yaşamıştık. Allah böyle bir afeti ülkemize ve başka hiçbir ülkeye göstermesin. Ancak bu tür afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. AFAD koordinasyonunda, tüm sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalara tanıklık ediyoruz. Arkadaşlarımız, gerçekçi bir ortamda çalışmalar yapıyor. Bu işin şakası yok; her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.

Köşger, "Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen, uçurumda kalmış bir araçtan yaralı kurtarma tatbikatı da yapıldı. Bununla birlikte arkadaşlarımız, her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyorlar. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" diye konuştu.