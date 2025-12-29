Yaşam

Diyarbakır'da otomobil köprüden çaya düştü: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprüden Sinek Çayı’na düştü. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Diyarbakır'da otomobil köprüden çaya düştü: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden Sinek Çayı'na düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Araçta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN