Bursa'da dehşet! Talaş silosuna düşen işçi öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından düştüğü yerden çıkarılan Yasin T, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 23:41

Hamzabey Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Yasin T. (31), talaş silosundan talaş aldığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Ekipler, siloya düşen Yasin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından düştüğü yerden çıkarılan Yasin T, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

