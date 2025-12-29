Ayşe Tokyaz için adalet zamanı! Bavul cinayetindeki caniler hakim karşısında
Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cansız bedeni bir bavul içinde yol kenarına terk edilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yargılama süreci başlıyor. Toplam 8 suç kaydı bulunan katil zanlısı dahil 9 sanığın hakim karşısına çıkacağı davanın detayları kan donduruyor.
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'yi yasa boğan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili beklenen gün geldi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin vahşice öldürülüp cesedinin Eyüpsultan'da bir bavul içinde bulunmasına ilişkin davanın ilk duruşması, bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlıyor.
Aralarında eski bir polis memuru olan ve daha önce de suç dosyalarıyla dikkat çeken Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, işledikleri suçların hesabını vermek üzere mahkeme heyetinin huzuruna çıkacak.
İKİZ KARDEŞİN GÖRÜNTÜLÜ ARAMASI CİNAYETİ ELE VERDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, korkunç olay maktul Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın ihbarıyla gün yüzüne çıktı. Esra Tokyaz ifadesinde, olay günü kardeşiyle görüntülü konuştuğunu, kardeşinin yüzünde ağır morluklar olduğunu ve kanlar içinde kaldığını gördüğünü belirtti. Kardeşinin "Cemil Koç beni darp ediyor" demesi üzerine verilen adrese giden Esra Tokyaz, kapıda Cemil Koç ile karşılaştı ancak kardeşinin orada olmadığı yanıtını aldı. Kapı önünde kardeşine ait ayakkabıları gören Esra Tokyaz'ın başvurusu, korkunç bir cinayetin perdesini araladı.