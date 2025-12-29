Ayşe Tokyaz için adalet zamanı! Bavul cinayetindeki caniler hakim karşısında

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK: 8 AYRI SUÇ KAYDI Cinayetin baş şüphelisi olan ve polis memurluğundan ihraç edildiği öğrenilen 38 yaşındaki Cemil Koç'un geçmişi dikkat çekici. İddianamede yer alan bilgilere göre Koç'un; 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve 1 tehdit olmak üzere toplamda 8 adet adli suç kaydı bulunuyor. Bir süredir Ayşe Tokyaz ile ilişkisi olduğu belirtilen sanığın, genç kızı darp ederek alıkoyduğu ve ardından canavarca bir hisle hayatına son verdiği iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU! Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin tüm kan donduran detayları güvenlik kameralarıyla belgelendi. İncelenen kayıtlarda genç kızın 9 Temmuz saat 19:30'da Cemil Koç'un evine girdiği ancak bir daha dışarı çıkmadığı, 11 Temmuz gece yarısı saat 01:30'da ise zanlının evden ağır bir valiz çıkardığı net bir şekilde görüldü.