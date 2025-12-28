Kütahya’da feci kaza! Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı. Kazada sürücü B.P. yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Abdullah Arda Varol (17) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Hisarcık 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarında meydana geldi.
B.P. idaresindeki 43 AGT 706 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan Abdullah Arda Varol sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü B.P. ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.