Kütahya’da feci kaza! Motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan Abdullah Arda Varol sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü B.P. ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.