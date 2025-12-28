Bursa'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 28.12.2025 18:00

Fotoğraf (İHA)

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya Dursun G.'ye (70) çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu Ayşe E. (38) ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.