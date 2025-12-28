Haberler

Burdur'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Burdur'da sürücü belgesiz ve alkollü araç kullandığı tespit edilen Hazer A. (19), polis tarafından yakalandı. Sürücüye yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:38

Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Mehmet Kaya Caddesi'nde ihbar üzerine polis ekiplerince durdurulan 03 AFL 755 plakalı otomobilin sürücüsü Hazer A.'nın polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Yapılan kontrolde 2.41 promil alkollü çıkan Hazer A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hazer A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobili çekici ile otoparka çekildi.