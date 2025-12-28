Ahlat'ta kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Ahlat ilçesine bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Esnaf Nihat Marangoz, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını söyledi. Marangoz, "Sabah uyandık kar yağmıştı. İş yerimizi açtık, önünü temizledik. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.