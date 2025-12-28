Haberler

Adana’da otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:57

Kozan-Kadirli kara yolunda Tayyip A. idaresindeki 80 AAJ 580 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki Yiğit A, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

