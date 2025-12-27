Haberler

Yaşam Haberleri

Şehir içi hat tartışması husumet getirdi! Kanlı pusuda 1 kişi öldü

Şehir içi hat tartışması husumet getirdi! Kanlı pusuda 1 kişi öldü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti. Taraflar arasında başlayan husumet nedeniyle bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Polis olay sonrası soruşturma başlatırken hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Giriş Tarihi: 27.12.2025 22:03

Paylaş





Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Taraflardan arasında tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN