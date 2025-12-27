Yaşam

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Beytullah B. (8), İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Rahatsızlanan çocuğun imdadına ekipler yetişti

Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü Tüzlüce mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Beytullah B., aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, mezra yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması sebebiyle İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinden destek istedi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmasıyla mezra yolu açılarak, hastaya ulaşıldı.

Beytullah B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Beytullah B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

