Polise silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 27.12.2025 21:51

Fotoğraf (DHA)

Aile içi kavga ihbarına gelen polis ekiplerini gören Suriye uyruklu Abdülaziz M., iddiaya göre apartman kapısından önce tabancayla, daha sonra da av tüfeğiyle polis ekiplerine ateş açtı. Bir süre sonra ise evin mutfağında yangın çıkaran şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.