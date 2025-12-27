Buzlanma kazaları felakete yol açtı: 12 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 27.12.2025 21:31

Kayan tır önce Cahit D.'nin kullandığı 48 BSK 78 plakalı otomobile, daha sonrada Kadir Ö.'nün kullandığı 50 ADP 971 plakalı otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrilirken tırın dorsesi de koparak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, Afat, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (İHA)

Kazada yaralanan araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri kaza yoğunluğu nedeniyle kazalara yetişmekte zorlanırken Aksaray'dan da takviye ekipler istendi. Hafif yaralı bir vatandaş da bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.