Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27.12.2025 18:35

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Eraslan ve Ebubekir T. ile araçta yolcu konumundaki Serpil E., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıddık Eraslan (DHA)

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Sıddık Eraslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.