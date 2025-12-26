Yozgat'ta bir binada patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi
Yozgat'ta merkeze bağlı Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralanırken bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağında, henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, doğal gaz ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında mutfakta bulunan C.D. (19) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından C.D, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde patlama ve yangın nedeniyle hasar oluştu. Site yöneticisi Hasan Uçar, patlama sırasında sitenin önünde bulunduğunu belirterek, "Ofisin önünde bekliyordum. Bir anda patlama oldu. Muhtemelen gaz sıkışması yaşandı. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradık. Arkadaşımız biraz yanıklar aldı." dedi.