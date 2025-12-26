Haberler

Şırnak’ta korku dolu anlar! Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Feci olayda bir çırak yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 23:53

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü. Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Patlama sonucu M.E.'nin yüzünde yanıklar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

