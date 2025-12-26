Kırklareli’de trafik kazası: 2 yaralı
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Ceylanköy ile Ataköy arasında seyir halindeki 34 JD 5369 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.