İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 83'e çıktı | İşte alternatif güzergahlar...

Giriş Tarihi: 26.12.2025 19:16

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu her iki yönde çift yönlü yaşanıyor. Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileriyle ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafikte çift yönlü yoğunluk gözleniyor.