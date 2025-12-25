Tunceli'ye meteor mu düştü? Önce parladı sonra patladı! O anlar kamerada

Haberler

Tunceli’de gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan parlak ışık ve ardından duyulan patlama sesi, şehri ayağa kaldırdı. Kent merkezi ile bazı ilçelerde hissedilen gizemli ışığın parlama ve patlama anı kameraya yansıdı.

25.12.2025 01:39

Tunceli şehir merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı. Parlamanın hemen ardından ise şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Güvenlik kamerasına yakalanan o görüntülerde gökyüzü aydınlandı.

Görüntülerde, ışığın çevreyi kısa süreliğine aydınlattığı görüldü. Olayın ardından sosyal medyada "Tunceli'ye meteor düştü" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Parlak ışığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

