Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden bir arada!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 17 yıl evli kaldığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte Paris'te buluştu. Çiftin mutlu aile pozuna sosyal medyada beğeni yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Turkcell Süper Lig tatile girince Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soluğu, Paris'te yaşayan ailesinin yanında aldı.

Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini 2024 Şubat ayında sonlandırmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Çift, boşanmalarına rağmen geçtiğimiz ekim ayında el ele görüntülenmişti.

Okan Buruk ve Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte yılbaşı tatilini Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdi. Akkuş, sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafına "Paris'teki aile" notunu düştü.

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Nihan Akkuş moda dünyasının tanınan isimlerindendir. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında dünyaya gelmiştir, boyu ise 1.80 cm'dir.

Üniversite döneminde Türkiye güzellik yarışmasına da katılan modacı Buruk 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında 1. olmuştur.

Modellik yaptığı dönemde Modda isimli bir televizyon programını sunmuştur. Ayrıca bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan Almanya Almanya isimli bir dizide oyuncu olarak yer almıştır.

