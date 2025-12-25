Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden bir arada!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 17 yıl evli kaldığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte Paris'te buluştu. Çiftin mutlu aile pozuna sosyal medyada beğeni yağdı.
Turkcell Süper Lig tatile girince Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soluğu, Paris'te yaşayan ailesinin yanında aldı.
Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini 2024 Şubat ayında sonlandırmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Çift, boşanmalarına rağmen geçtiğimiz ekim ayında el ele görüntülenmişti.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte yılbaşı tatilini Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdi. Akkuş, sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafına "Paris'teki aile" notunu düştü.