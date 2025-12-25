Doğal gaz çalışması sırasında toprak kayması: İşçilerden 1'i öldü 2'si yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz hattı döşemesi yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 3 işçi yaralandı. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI
İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.