Doğal gaz çalışması sırasında toprak kayması: İşçilerden 1'i öldü 2'si yaralandı

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

3 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.