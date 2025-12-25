Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama! Yaralılar var
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan bir tesiste, kalorifer kazanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Meydana gelen patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.