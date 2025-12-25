Haberler

Denizli'de pikap ağaca çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde pikabın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:12

M.D. (44) idaresindeki 20 DH 747 plakalı pikap Denizli-Muğla kara yolunda yoldan çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü M.D. ile yanındaki Hüseyin Kızıloğlan (70) ekipler tarafından çıkarıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kızıloğlan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

