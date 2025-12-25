Yaşam

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekipler tarafından yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

