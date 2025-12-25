Haberler

2 iş makinesiyle define arayan 14 kişi yakalandı

Karaman’da define aramak için 2 iş makinesiyle kazı yapan 14 kişi, jandarma ekiplerince dronla tespit edilerek suçüstü yakalandı. Güldere köyünde düzenlenen operasyonda, kazıda kullanılan iş makineleri, dedektör, alan tarama cihazı ve çeşitli malzemelere el konulurken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 16:53

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı. Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

