ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu

ŞOK Marketler, Antalya'daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvarla taze meyve ve sebzeleri raflara taşımadan önce kendi bünyesinde pestisit analizinden geçirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:34

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, gıda güvenliği alanında attığı adımla, dış laboratuvarlar yerine kendi bünyesinde analiz sürecini başlattı.

İlk aşamada domatesle hayata geçirilen ve pestisit kontrolünün tarladan başlamasını sağlayan uygulamanın, gelecek dönemde diğer meyve ve sebze gruplarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne göre laboratuvarlarda analizi uygun çıkan ürünler, Türkiye genelindeki mağazalara dağıtılıyor. Bu sayede tarladan mağazaya uzanan zincirde izlenebilirlik güçlenirken, ürünler tüketiciye güvenli şekilde ulaştırılıyor.

İlk olarak Antalya'daki tedarik platformunda başlayan uygulamanın kısa sürede şirketin tüm dağıtım merkezlerine yayılması planlanıyor.

ANALİZ 30 DAKİKA İÇİNDE TAMAMLANIYOR

Türkiye'deki akredite laboratuvarlarla aynı standartlara sahip Antalya'daki laboratuvarda, pestisit etken maddeleri 30 dakika içinde analiz ediliyor. Değerleri yönetmeliğin uygun gördüğü sınırlar dahilinde olan ürünler hızla hazırlanarak Türkiye genelinde dağıtılıyor ve taze şekilde raflarla buluşuyor.

Analizleri yapılarak mağazalara gönderilen ürünlerin kasalarında "Pestisit Tespit Edilmedi" ibaresini taşıyan etiketler yer alıyor. Müşteriler, ürünler üzerindeki QR kodları okutarak analiz sonuçlarını "Cepte ŞOK" uygulaması üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden yapılan online alışverişlerde de analizi yapılmış ürünlerin raporu sunuluyor.

Sistem kapsamında üreticiyi destekleyen bir model ortaya koyan şirket, ziraat mühendisleri aracılığıyla çiftçilere doğru ilaçlama, hasat zamanlaması ve kayıtlı üretim gibi konularda sahada eğitim veriyor. Hasat sonrası analizlerde uygun bulunmayan ürünlerin alımı yapılmazken, üreticilere ayrıntılı analiz raporları sunularak gelişim imkanı sağlanıyor.

"DOMATES SADECE İLK ADIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, gıda güvenliği konusunda toplumda ciddi bir hassasiyet olduğunu belirtti.

Demirel, 81 ildeki 11 binden fazla mağazayla Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden biri olarak bu hassasiyetin farkında olduklarını ve sorumluluklarını daha da ileri taşımak istediklerini vurguladı.

Yeni uygulamayla reyonlarında satılan domateslerin tamamının pestisit kontrolünden geçeceğini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Zaten yıllardır dış akredite laboratuvarlarda analiz yaptırıyorduk ancak sonuçların çıkması zaman alıyordu. Bu nedenle önemli bir yatırım yaparak kendi pestisit laboratuvarımızı kurduk ve ürünleri anında ve yerinde kontrol edebilir duruma geldik. Domates sadece ilk adım. Kısa süre içinde diğer meyve-sebze ürünlerimizi de bu sisteme dahil edeceğiz. Türkiye'nin pestisit konusundaki endişelerini gidermek istiyoruz. Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla meyve-sebze tüketmesi bizim en büyük mükafatımız."