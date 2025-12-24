Haberler

Şırnak'ta iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile üyesi arasında kavga çıktı. Nedeninin bilinmediği olayda taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırırken 5 kişi yaralandı. Olayda jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 05:49

Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

