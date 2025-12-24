Haberler

Yaşam Haberleri

Şırnak’ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Şırnak’ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 01:37

Paylaş





Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN