Şırnak’ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı
Şırnak’ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.