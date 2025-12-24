Haberler

İlkokul öğrencisinin acı sonu! Menenjit tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı, kol ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılırken menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Küçük çocuğun durumu ağırlaşırken kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören Tarık Ediz Özkanlı, geçen pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine bilgi verilerek hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Tarık Ediz Özkanlı, sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Özkanlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildi.

Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

