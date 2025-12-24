Haberler

Yaşam Haberleri

Esenyurt'ta akan trafikte hayrete düşüren görüntü

Esenyurt'ta akan trafikte hayrete düşüren görüntü

Esenyurt'ta trafikte ilerleyen motosiklet sürücü bir elle direksiyonu tutarken bir elle de taşıdığı eşyayı tuttu. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:46

Paylaş





Esenyurt Doğan arası bulvarında 34 CZS 219 plakalı motosiklet sürücüsü eşya taşıyarak ilerledi. Akıcı trafikte tek elle direksiyonu tutup diğer eliyle eşyayı tutan adam görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.