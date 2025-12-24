Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Olay, Karakoçan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
