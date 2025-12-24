Haberler

Yaşam Haberleri

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Karakoçan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 12:41

Paylaş





Olay, Karakoçan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.