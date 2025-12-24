Haberler

Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızın o anları kamerada

Hatay’da bir iş yerine girip kaşla göz arasında camekandaki telefonu çalan hırsızın çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindeki kameraların incelenmesinin ardından yakalanan hırsız M.B., mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:48

Olay, 15 Aralık günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerine müşteri gibi gelen M.B., camekanda bulunan cep telefonunu çaldı. Telefonu çalan M.B., iş yerinde dolaştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalındığını anlayan iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, iş yerindeki kameraları incelemenin ardından telefonu çalan şahsı tespit ederek gözaltına alındı. M.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.