Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı!
Yarın Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm vatandaşların programa davetli olduğu aktarıldı.
Açıklamada, "25 Aralık Perşembe günü, Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.