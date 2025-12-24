Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı!

Giriş Tarihi: 24.12.2025 20:46

Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm vatandaşların programa davetli olduğu aktarıldı.