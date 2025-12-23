Haberler

Süphan’ın eteklerinde kartpostallık belde: Aydınlar

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi, Süphan Dağı’nın eteklerinde sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerini adeta bir kartpostalın içine davet ediyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:58

Türkiye'nin üçüncü yüksek zirvesi olan Süphan Dağı'nın heybetiyle çevrelenen belde, dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kışın kar manzaraları ve bahar aylarının bin bir tonunu gözler önüne seren belde; dağ yamaçlarından süzülen dereler, çiçeklerle bezeli meralar ve gökyüzüyle bütünleşen zirve siluetiyle fotoğraf tutkunlarının gözde adreslerinden biri olarak yerini koruyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oluşan sis tabakası ve gün batımında dağın kızıl renklere bürünmesi ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, Süphan Dağı'nın kendileri için yalnızca bir doğal zenginlik değil, aynı zamanda yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar ise bu doğal güzelliklerin turizm açısından da önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor.