Otoparkta korkunç cinayet! Eski karı koca silahla öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda Barış Tekebaş ve bir şahısın tartışmasında kan aktı. Olayda ismi bilinmeyen şüpheli, Tekebaş ve eski eşini tabancayla vuruldu. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan ilk müdahalede Barış Tekebaş ve Duygu Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen bir kişi ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftaki kişi taşıdığı silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın eski eşi Duygu Karabaş'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi. Olayda kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

