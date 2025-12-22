"Oğlunu gömeceğiz" diyerek iş yerini havaya uçurdular
Şile'de Naim G.'nin (67) iş yerine gelen 2 kişi, oğlu Necat G.'nin (38) kendi yakınlarına borcu olduğunu iddia ederek parayı tahsil etmek istedi. Naim G.'nin oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söylemesi üzerine 2 kişi, adamı tehdit ederek iş yerinden ayrıldı. Olaydan 14 gün sonra arayan şüpheliler Naim G.'yi 'Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, seni havaya uçuracağız' diyerek tehditte bulundu. Olayın ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli patlayıcı atarak kaçtı. Patlamanın yaşandığı iş yerinde hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan Necat G., 'Dükkanını havaya uçuracağız, bomba koyacağız diyorlar. Gece dükkana patlayıcı atıyorlar. Huzursuzluk veriyorlar. Tamamıyla para sızdırmak için böyle bir yola başvuruyorlar' dedi.
Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticaret yapmaya başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine batan ikilinin ortalığı bitti. Her iki tarafında para kaybetmesi sonucu taraflar arasında husumet oluştu. Aradan geçen zaman süresince Mahmut E., Necat G.'den alacağı olduğunu iddia ederek yakınlarına borcu tahsil etmesini söyledi. Bunun üzerine Necat G.'ye ulaşamayan iki kişi, babası Naim G.'nin Ağva'daki işyerine geldi.
'BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ'
Burada iki kişi Naim G.'nin odasına gelerek, oğlunun Mahmut E. ile ticaret yaptığını ve kendisinden alacağı olduğunu iddia etti. Naim G. ise oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söyleyerek oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Bu cevap sonrasında sinirlenen 2 kişiyle Naim G. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli 2 kişi Naim G.'yi 'Bu işi başka şekilde halledeceğiz' diyerek tehdit ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
'OĞLUNU GÖMECEĞİZ SENİ HAVAYA UÇURACAĞIZ'
Olaydan 14 gün sonra iddiaya göre kimliği belirsiz şüpheliler, yurt dışı numaralardan Naim G.'yi arayarak 'Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, oğlunun borcunu niye ödemiyorsun' şeklinde tehditlerde bulundu. Naim G. ise şüphelilere oğlunun yaklaşık 10 senedir kendisinden ayrı yaşadığını, şahsi borçlarının kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Telefon konuşmasının sona ermesinin ardından aynı gün mesajlaşma uygulaması üzerinden Naim G.'ye ulaşan şüpheliler, 'Seni güvendiğin emniyet de kurtaramayacak, seni havaya uçuracağız' şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.
İŞ YERİNE PATLAYICI ATIP KAÇTI
Bu görüşmelerin ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli patlayıcı madde attı. Patlama sonucu iş yerinin camları kırılırken, malzemeler ise zarar gördü. İçeride çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayın ardından şüpheli kaçarken, Naim G.'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.